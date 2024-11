Nuovo docente al conservatorio: la cattedra va al maestro Barbatano

Il Maestro Salvatore Barbatano, pianista calabrese adottato dal fermano, noto nel territorio per la stagione concertistica di ’Armonie della sera’ di cui è coordinatore artistico e per le attività del celebre Duo Sollini-Barbatano, arriva come docente al conservatorio ’Pergolesi’ di Fermo. Un trasferimento dopo otto anni di insegnamento al conservatorio ’Mascagni’ di Livorno, un Conservatorio dove ha ricoperto anche il ruolo di tutor degli allievi. Una bella opportunità ora per gli studenti del conservatorio di Fermo che potranno conoscerlo e apprezzare il suo lavoro di docente di pratica pianistica. L’attività discografica di Barbatano lo ha visto incidere opere di Bach, Mozart, Beethoven, Mascagni, Rossini, Schubert, Rachmaninov, Saint-Sëans, Liszt, Sollini per etichette come Sony Classical, Concerto, Urania Records e Da Vinci Classical. Una brillante attività concertistica lo porta spesso in giro per tutta Italia e per il mondo. Presto l’occasione di ascoltarlo nelle Marche con il concerto previsto il 14 dicembre al Teatro dell’Aquila di Fermo assieme al Mago Antonio Casanova ed al pianista Marco Sollini nelo spettacolo ’Il suono della magia’. Intanto il maestro Barbatano sarà presto ospite al Madeira Piano Fest, in Portogallo, poi a dicembre anche all’Amiata Piano Festival ed alla grande sala della Philarmonie di Berlino. Il Conservatorio di Fermo si arricchisce così di un’altra preziosa figura di docente che potrà supportare la fase di crescita operata dal nuovo direttore Piero Di Egidio, dal Presidente Igor Giostra e dai tanti ottimi docenti che vi prestano servizio.