Nuovo partner per il gruppo Nuzo . I-Rfk ha acquisito la maggioranza

L’investment company I-Rfk Next ha acquisito la maggioranza di Nuzo, il gruppo di cui è co-fondatrice la società sangiorgese Wib e che riunisce sei agenzie di comunicazione con sedi nelle Marche, in Veneto e in Lombardia. L’operazione punta ad ampliare l’attuale perimetro del gruppo Nuzo con l’obiettivo di creare un grande player italiano nel marketing digitale. I-Rfk Next è l’investment company che ha di recente chiuso un aumento di capitale con il fondo Azimut Alicrowd III come anchor investor, focalizzata sul settore MarTech e promossa da Paolo Pescetto e Antonello Carlucci, già fondatori di Innovative-Rfk. Nuzo è nata nel 2022 dall’unione tra WiB e la società bresciana Up&Up, che hanno creato un gruppo composto da sei agenzie con competenze complementari e sinergiche in tutti gli ambiti della comunicazione e del marketing digitale; le sedi operative sono a Porto San Giorgio, Brescia e Padova. Nel 2023 il gruppo Nuzo ha superato i 6,5 milioni di fatturato, con una crescita del 15% e un Ebitda di oltre il 27%. A seguito dell’operazione, Nuzo potrà contare su risorse finanziarie che saranno impiegate per acquisire e aggregare altre agenzie strategiche per il progetto. "Siamo felici che questa operazione sia andata a buon fine – dichiarano Michele Mangerini e Cristian Iobbi, che restano entrambi soci al 20% ciascuno di Nuzo –. Grazie alle risorse ottenute attraverso questa operazione, costruiremo una build up che andrà ad arricchire il nostro team, già composto da 100 professionisti, con nuove agenzie, rendendo la nostra proposta sul mercato sempre più solida e accattivante".