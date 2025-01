Oltre 5mila ingressi nelle strutture museali durante le festività

Anche le festività natalizie 2024 hanno visto numeri importanti per gli ingressi ai musei cittadini. Sono stati circa 5.000 gli ingressi nelle strutture museali di Fermo. Come noto la visita ai musei comprende la Sala del Mappamondo, la Pinacoteca con il Rubens, le Cisterne Romane, il Teatro, i Musei Scientifici di corso Cavour, il museo archeologico di via Paccarone, quello di Torre di Palme e quest’anno la mostra “Steve McCurry – Children”, esposizione fotografica a cura di Biba Giacchetti a Palazzo dei Priori visitabile fino a maggio 2025 con protagoniste oltre 50 fotografie del celebre fotografo americano che esplorano un percorso emozionante sull’infanzia. Un’altra interessante mostra è quella sul “Rinascimento a Fermo”, work in progress, che sarà pienamente espositiva, arricchendosi via via di altre opere, dalla fine del mese di gennaio 2025, anch’essa visitabile fino a maggio.

Fascino e incanto anche per la nuova edizione del Presepe Vivente alla Cisterne romane il 4 e 5 gennaio scorsi a cura della Cavalcata dell’Assunta e delle contrade, che ha visto in due giorni 1.100 ingressi. Un lavoro corale, di squadra, che ha visto partecipare anche i gruppi teatrali come la compagnia musicale Insieme, il TiAeFfe, l’associazione FaVolando, gli Amici del Teatro, il Gruppo Palmense, la Firmum e il gruppo teatrale di Capodarco, sei corali: la Cavalcata dell’Assunta con Maria Pauri, la Corale Santa Lucia del Duomo, la Corale Celsi, la Corale Fra Marcellino, il Coro Sant’Alessandro, il Coro La Priora, il chitarrista Roberto Navisse, i flautisti Luigi Tomassini e Fabrizio Ferrari, Dario Aspesiani alla cornamusa persiana, un trio d’archi del Conservatorio Pergolesi di Fermo e Diego Mercuri, il “Bruce Springsteen italiano” e la Compagnia dei Morlacchi. Le sale allestite sono state 12 in totale, con 50-60 attori e lettori coinvolti per ogni turno, il totale delle due giornate è stato di 180 partecipanti. Il Liceo artistico Preziotti si è occupato dell’allestimento all’ingresso con alcune opere realizzate dagli studenti del quarto e quinto anno dell’indirizzo di Arti Figurative. "Musei che si confermano luogo attrattivo importante per la città. A questo si aggiunga anche la soddisfazione per il successo del Presepe Vivente alle Cisterne" le parole del Sindaco Paolo Calcinaro.