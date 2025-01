Ortenzi: "Ora testa verso i prossimi impegni"

Altra pagina storica per la Yuasa Battery Grottazzolina che inizia nel modo migliore l’anno nuovo ed espugna in rimonta la Kioene Arena. La formazione marchigiana batte 3-1 Padova in un delicatissimo match salvezza, trovando una vittoria pesantissima che fa ovviamente contento coach Ortenzi: "Il primo set ci ha dato la sensazione che si poteva fare – le prime parole del tecnico dei grottesi nel post gara –. Al netto del fatto che abbiamo preso sei ace e sbagliato sette battute, però eravamo dentro la partita sia in attacco che nel modo di stare in campo".

Lo stesso Ortenzi poi analizza la chiave di volta del successo: "Nel secondo set abbiamo continuato a migliorare, sfruttando un ottimo turno al servizio di Fedrizzi che ci ha dato il là. In quel momento abbiamo iniziato a giocare ancora meglio, da lì in poi abbiamo fatto un’ottima pallavolo soprattutto nel cambio palla. L’assenza di Petkovic poteva pesare, invece siamo stati bravi in ricezione e a tenere quando loro spingevano. In ogni set ci abbiamo messo qualche turno di battuta e qualche muro che ci hanno regalato dei break importanti, credo che la gara sia tutta lì".

Ortenzi, poi, parla anche del momento di Grottazzolina e della crescita di alcuni interpreti: "Dobbiamo essere consapevoli che tutti sono importanti nella nostra squadra, ora lo stiamo facendo diventare un valore nelle gare che contano un pochino di più. Dovremo essere bravi a mantenere i piedi per terra perché mancano tante partite, ma ci siamo detti che vogliamo migliorare tutte le gare del girone d’andata. Fino ad ora lo stiamo facendo con grande sacrificio, ci godiamo questa vittoria e poi penseremo alla prossima".

In chiusura Ortenzi applaude i tifosi grottesi arrivati dalle Marche: "Tutti sono importanti, loro sono un valore e lo sono sempre stati. Questo affetto ci da quell’entusiasmo per arrivare ancora più carichi ai prossimi impegni che saranno tutte finali".