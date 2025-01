Ortenzi: "Questa squadra non molla mai"

Ennesimo capolavoro di un girone di ritorno super la Yuasa Battery il 3-2 contro Taranto nello scontro diretto in chiave salvezza con una battaglia epica e una classifica che ora vede un +5 sull’ultima piazza di Monza. Insomma un magic moment per la squadra di coach Massimiliano Ortenzi ed è proprio il tecnico a raccontare le emozioni vissute contro Taranto ma anche con un sguardo all’immediato futuro. "Un grande approccio nostro al servizio ma anche nell’atteggiamento con alcuni punti super conquistati grazie a delle azioni lunghe che hanno portato break importanti in entrambi i primi due parziali. Mancato un po’ il servizio nel terzo set e da quel parziale Taranto ha tenuto percentuali migliori delle nostre in attacco, a noi è venuta fuori un po’ di frenesia. Ma questa squadra non molla mai neanche quando sembra tutto finito e i ragazzi l’hanno girata anche questa gara".

Inevitabile una citazione per Cvanciger, Mvp di giornata e in uno stato di grazia: "Dusan Petkovic era a disposizione, grazie ad uno staff medico che lavora in maniera eccellente. Abbiamo scelto di partiere con Gabriel (Cvanciger, ndr) perché lo meritava dopo la bella gara di Padova. Ha fatto davvero bene siamo contenti per lui perché si sta allenando nel modo giusto. Felice anche per Antonov che è tornato in campo in un momento chiave". Emozionante anche un PalaSavelli da 2448 presenti, una bolgia autentica: "E’ stato bellissimo con tanto di record di presenze. Da brividi raccontarlo perché quando arrivavano le sconfitte dispiaceva soprattutto per il pubblico. Siamo felici che contro Taranto sia venuta tantissima gente. La gioia è per coloro che ci sono sempre stati ma anche per quelli che verranno poi perché i ragazzi si meritano un palazzetto sempre così per la forza che mettono nella quotidianità in campo e perché con un palazzetto così è difficile non giocare bene a pallavolo". E ora si lavora a testa bassa in vista della sfida di domenica alle 17, in casa dell’Itas Trentino. "Ci andiamo con grande consapevolezza perché Trento è una squadra fortissima ma anche che in casa li abbiamo saputi mettere in difficoltà anche se loro l’hanno saputa risolvere grazie ai campioni che hanno in campo. Nella pallavolo però quando c’è l’approccio giusto soprattutto al servizio e quando sei duro a morire in determinati momenti, alla fine le occasioni arrivano anche contro le big. Se sei bravo a sfruttarle magari strappi qualcosa anche in queste sfide".

r.c.