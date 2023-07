Paglia e innovazione: l’artigianato del futuro

Il progetto ‘Poli’ di Cna farà tappa nel Fermano, a sancire l’importanza di questo appuntamento che si terrà il 28 luglio a Montappone, ci sarà anche il presidente nazionale di Cna Dario Costantini. Il progetto, presentato nella sede della Cna di Fermo, si lega alla 5° edizione del festival ‘Paje’ in programma dal 28 al 30 luglio, con l’intento di mantenere viva l’identità storico culturale del Distretto del cappello più importante d’Italia, ma offrire anche uno sguardo verso il futuro per dare continuità all’artigianato di alta fascia, che rappresenta il valore aggiunto del cappello.

A fare gli onori di casa è stato Andrea Caranfa, direttore della Cna di Fermo, che ha ribadito l’attenzione di Cna ai distretti delle Marche. "A questo appuntamento ci sarà l’assessore alle attività produttive Antonini – spiega Caranfa –. Ci sarà una tavola rotonda sul ricambio generazionale con le due generazioni dei Sorbatti e dei Tirabasso, oltre a Paolo Silenzi non come presidente regionale, ma come imprenditore calzaturiero. Le conclusioni saranno affidate a Dario Costantini, che prima visiterà aziende e Museo del cappello". Il Distretto del cappello Fermano – Maceratese confortato dai dati Istat dell’ultimo trimestre, rappresenta un legame forte con il territorio. "Sono felice che il festival – dichiarano Mauro Ferranti e Mario Clementi, rispettivamente sindaco e vice di Montappone – si arricchisca di questi contenuti. I nostri giovani hanno saputo fare da traino a un percorso importante. Non ci siamo focalizzati solo sulla festa paesana, ma abbiamo ampliato l’orizzonte, cercando di guardare avanti. Anche per questo la Cna ci ha affiancato. Ciò accresce l’autostima, ma ci responsabilizza". Come annunciato da Graziano Giacani, presidente di Brand Festival, il 28 luglio si svolgerà una ‘maratona creativa’: si partirà al mattino con visite guidate nelle aziende da parte di 37 creativi specializzati che si divideranno in sei squadre, ognuna approfondirà un focus; alle 16 presso palazzo Riccucci ci sarà un workshop con alcuni specialisti italiani della comunicazione: Michelangelo Tagliaferri; Alessandra Vizi; Fausto Missoni e molti altri.

"Festival Paje – spiega Ludovico Peroni, direttore artistico del festival – per avendo incorporato la festa del cappello di Montappone, è prima di tutto è un progetto che mira a tramandare al futuro l’identità di questo territorio. Con la paglia non si fanno solo cappelli, si può utilizzare per altri accessori, sviluppare contesti artistici e molto altro".

Alessio Carassai