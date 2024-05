Rubano rame, tablet e monopattino: identificati e denunciati tre ladri

Continua senza sosta l’attività dei carabinieri contro i reati predatori nel Fermano. A Porto Sant’Elpidio e Monte San Pietrangeli i militari dell’Arma hanno concluso tre indagini su distinti episodi di furto, denunciando un tre persone. A Porto Sant’Elpidio i carabinieri del posto dopo una denuncia formalizzata da un operaio algerino di 20 anni, hanno identificato e deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di furto un 29enne senegalese, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti. Il giovane è stato individuato grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti in zona e alla sua identificazione fotografica, che lo ha collegato al furto di un monopattino elettrico avvenuto qualche giorno prima in piazza Garibaldi. A Monte San Pietrangeli i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 47enne marocchino, disoccupato, per furto aggravato. Le indagini condotte dai carabinieri, supportate dall’ascolto di testimoni e da prove fotografiche, grazie anche alla profonda conoscenza del territorio da parte dei militari della locale stazione – i quali sono ben inseriti nel tessuto sociale e mantengono stretti rapporti con la cittadinanza - hanno permesso di accertare che l’uomo si era reso responsabile del furto di grondaie e discendenti in rame all’esterno di un’abitazione di Torre San Patrizio, di proprietà di una donna del posto. Ancora a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato, un tunisino di 23 anni, senza fissa dimora sul territorio nazionale e con precedenti penali. L’uomo è stato identificato grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza come colui che, dopo aver rotto il deflettore dell’auto di un residente, ha rubato un tablet del valore di 150 euro.

