Pattinatori da tutta la Penisola per il freestyle su roller in linea

Nei giorni 11 e 12 maggio in programma a Porto San Giorgio la prima edizione di un evento nazionale di pattinaggio freestyle su roller in linea. Coinvolge circa 60 pattinatori provenienti da ogni parte d’Italia. Si contenderanno il primato del ranking mondiale su due discipline: lo Speed Slalom e il Battle. La manifestazione, patrocinata da Comune e Regione, si terrà nell’arena Europa, ad ingresso libero. Spettacolari esibizioni, salti acrobatici e slalom fra coni allineati a brevissima distanza l’uno dall’altro attraverso i quali gli atleti si esibiranno in complicate combinazione di passi. Il pattinaggio freestyle è uno sport agonistico riconosciuto a livello internazionale da World State. Lo speed è una gara di velocità, mentre il Battle è una disciplina estremamente tecnica.. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva di pattinaggio artistico e di Linea Marca Skating, il cui referente Giovanni Anselmi ha reso noto che: "E’ grazie all’interessamento della Regione Marche che siamo riusciti a portare questa manifestazione di livello nazionale a Porto San Giorgio". Secondo il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini. "E’ su iniziative come questa a cui come amministrazione comunale puntiamo preferibilmente per i risvolti positivi che le stesse assicurano a livello commerciale e turistico". Il commento della consigliera regionale, Jessica Marcozzi; "La Regione ha concesso il patrocinio. In considerazione delle positive potenzialità dell’iniziativa in questione". Alla conferenza stampa di presentazione di quest’ultima intervenuti pure l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, e il consigliere comunal,e Giuseppe Maccarrone.