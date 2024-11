Palio dei Comuni, Monte Urano in pista

E’ ormai vicinissima l’edizione 2024 del Palio dei Comuni all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, un evento che catalizza l’attenzione dell’interro territorio ma che ha saputo abbattere anche barriere territoriali con tanti comuni da fuori regione protagonisti. Tra i Comuni più "longevi" nell’elenco delle partecipazioni c’è quello di Monte Urano che proprio ieri, nella Sala Consiliare ha ufficializzato la partecipazione a questa edizione presentando il programma collaterale. A fare gli onori di casa il primo cittadino Andrea Leoni e l’assessore allo sport Mirko Steca; con loro a rappresentare l’Ippodromo San Paolo la Responsabile Eventi Antonella Folchi Vici oltre a Marco Viti e John Malvestiti del comitato spontaneo per il palio di Monte Urano. "Il Palio dei Comuni è ormai un evento di rilievo nazionale – ha sottolineato il sindaco - che, oltre a offrire un momento di sport importante, è anche un’eccellente vetrina per il territorio. Monte Urano da sempre è presente e il mio grazie va al gruppo di cittadini che si rende disponibile da sempre e all’assessore Mirko Steca che sta dando il suo sostegno a questa iniziativa". Proprio l’assessore Steca ha sottolineato proprio che "si partecipa sempre grazie all’iniziativa del comitato formato da un gruppo di grandi appassionati. Si partecipa per tenere alto l’onore del Comune, lo facciamo molto volentieri sia alla cena del palio di sabato che all’evento di domenica".

A presentare il programma dell’evento Antonella Folchi Vici: "Monte Urano è un comune storico tra quelli parteciapanti. Quest’anno ci sarà grande spazio per i comuni che prenderanno parte alla sfilata iniziale dei Comuni, ciascuno con le proprie Eccellenze per un evento ripreso dalle telecamere Sky. Il Palio dei Comuni non è solo ippica ma è anche promozione del territorio, dei suoi eventi e delle sue eccellenze. A fare da madrina ci sarà Valentina Vezzali mentre ad aprire la sfilata Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti". Poi si passa all’aspetto della corsa con Marco Viti e John Malvestiti a presentare chi difenderà l’onore di Monte Urano (già plurivincitore del palio): "Correrà per noi Caronte Trebi, di proprietà di Pasquale Venella. Giovane ma che ha disputato ottime gare nell’ultimo anno. Crediamo possa fare molto bene affidandolo ad uno dei driver migliori ovvero Roberto Vecchione". Appuntamento dunque alla Cena del palio sabato 9 novembre alla Bocciofila Monte Urano e il giorno dopo all’Ippodromo San Paolo.

Roberto Cruciani