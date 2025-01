Palladini carica la Samb: "Vietato mollare la presa"

"Testa sulle spalle e piedi per terra". Questo l’imprimatur di Ottavio Palladini alla sua Samb in vista del big match con L’Aquila del Gras Sasso d’Italia. "Ogni domenica - aggiunge il tecnico rossoblù ai microfoni della trasmissione Mondo Calcio su Jant.it - c’è da battagliare e lo sarà anche in terra d’Abruzzo. Oggi le cose vanno bene, ma il campionato è ancora molto lungo e sarà avvincente fino alla fine. La Samb da domenica in poi non dovrà mai mollare la presa. Nel girone di ritorno si apre un altro torneo. Oltre all’Aquila, come nostra principale antagonista, aggiungerei anche il Teramo formazione forte che possiede valori importanti. Sta a noi continuare sulla strada intrapresa. Abbiamo preparato questa partita senza assilli, allenandoci molto bene. Al Gran Sasso d’Italia dobbiamo scendere in campo con piglio, determinati e sbagliando il meno possibile". Sarà la rifinitura di questa mattina a sciogliere gli ultimi dubbi ad Ottavio Palladini sulla formazione da opporre domenica all’ Aquila, con il tecnico rossoblù che ha comunque già le idee chiare sull’undici da opporre alla seconda in classifica, lontana nove lunghezze. "Dai ragazzi -spiega Palladini- ogni domenica, ho sempre avuto risposte importanti. Un esempio lampante è Moretti che ha rigiocato titolare dopo la sfortunata gara con l’Avezzano ed è risultato tra i migliori in campo, realizzando anche un bel gol. In squadra siamo in venticinque ed è dura lasciare fuori elementi del calibro di Lulli, D’Eramo, Fabbrini, Paolini che è tornato su buoni livelli di condizione fisica. Ma dopo dodici vittorie ed un pareggio diventa difficile cambiare. In questa Samb, comunque non esistono né titolari né riserve. La squadra per L’Aquila l’ho già in mente così come le opzioni per eventuali cambi. Non sarà una gara decisiva per il campionato ma sicuramente rappresenta uno snodo importante della stagione".

Polverizzati in pochi minuti i 600 biglietti messi a disposizione dei tifosi della Samb per la trasferta di L’’Aquila (alle 14.30). La prevendita era scattata ieri mattina alle ore 10. Si ricorda che i residenti nella provincia di Ascoli Piceno, per disposizione dell’Osservatorio del Viminale, non potranno acquistare tagliandi in altri settori dello stadio Gran Sasso d’Italia.

Benedetto Marinangeli