Pasqua riempie gli agriturismi Tutto prenotato, ma pochi turisti

di Paola Pieragostini

Boom di presenze per il pranzo di Pasqua e Pasquetta negli agriturismi del Fermano, più lente le prenotazioni per alloggi, mentre maggiori richieste di soggiorno stanno arrivando per i ponti festivi del 25 aprile e primo maggio. Questo il quadro che emerge dalle dichiarazioni di alcuni titolari delle strutture ricettive che offrono ristorazione e pernottamento. "Tutto prenotato per la ristorazione di Pasqua e Pasquetta già da tempo – dice Cecilia Serena dell’Agriturismo Serena di Fermo – tantissime sono state le richieste che non abbiamo potuto esaudire per mancanza di posti disponibili. Le prenotazioni di domenica sono composte essenzialmente da famiglie mentre per il lunedì, si tratta maggiormente di gruppi di amici. Meno richieste abbiamo invece avuto per il pernottamento". L’agriturismo Serena è stato fondato 30 anni fa, da Massimo Serena e Daniela Perfini genitori di Cecilia. "Le richieste per la ristorazione di quest’anno – aggiunge Cecilia – sono straordinarie rispetto al passato. Crediamo sia una conseguenza del ricambio generazionale che non vede più mamme e nonne impegnate ai fornelli per la cucina di Pasqua mentre le nuove generazioni preferiscono sedere al ristorante con le stesse mamme e nonne". Stesso trend di afflusso è confermato anche dai fratelli Simone e Lorenzo Lilla dell’Agriturismo Vecchio Gelso di Ortezzano.

"La ristorazione è al completo da oltre un mese – dicono i titolari – mentre le prenotazioni di camere sono state più lente. Maggiori sono invece quelle per il ponte festivo del 25 Aprile e del Primo Maggio. Per quanto il nostro ristorante abbia sempre lavorato molto per il pranzo di Pasqua, va detto che quest’anno si è verificata una richiesta eccezionale che non siamo riusciti ad accontentare. Crediamo che su questo fattore abbiano influito proprio i ponti festivi ravvicinati che hanno portato i turisti alla scelta di tempistiche diverse e non incanalate in un’unica data di vacanza". Buone le prenotazioni per soggiorno all’Agriturismo ‘Il Falco’ di Sant’Elpidio a Mare, di proprietà della famiglia Renzi.

"Un trend di famiglie e coppie, composto da nuovi clienti – dice Andrea Renzi – tutti provenienti dall’Italia, la maggior parte dal nord. Anche per il ponte del 25 Aprile siamo al completo, mentre per quello del Primo Maggio è rimasta poca disponibilità. Siamo molto soddisfatti del quadro lavorativo che si prospetta in programma per tutto il mese di aprile". In arrivo, invece, anche turisti stranieri all’agriturismo ‘La casa vecchia’ di Lapedona, dove la ristorazione è limitata solo agli alloggiati. "Per il primo anno da noi mancano i turisti tedeschi – commenta il titolare Luigi Rossi – mentre la presenza in arrivo è composta da danesi e austriaci, ovviamente anche italiani. Non è tutto esaurito per Pasqua e Pasquetta mentre arrivano prenotazioni per i ponti festivi del 25 aprile e del primo maggio". Ristorante e camere al completo per l’‘Agriturismo Pomod’Oro’ di Torre San Patrizio, in attività dal 2006. "Abbiamo essenzialmente clienti italiani e siamo al completo – dice uno dei titolari, Paolo Paolucci – mentre per gli imminenti ponti festivi abbiamo ancora disponibilità. Buona la proiezione di lavoro che vede il boom Pasquale aprire a tante prenotazioni di cerimonie nei mesi a venire".