Paura in caserma: minaccia i carabinieri con due coltellacci, 39enne nei guai

Fermo, 5 aprile 2025 - Ha fatto irruzione nella caserma dei carabinieri per protestare contro un arresto, tira fuori due coltellacci da cucina e semina il panico. Il sangue freddo e la professionalità dei militari dell’Arma hanno permesso, però, di evitare spargimenti di sangue e di bloccare l’uomo.

Autore della scorribanda un 36enne pakistano, richiedente protezione internazionale, uscendo dagli uffici del Comando provinciale di Fermo, dopo aver richiesto chiarimenti riguardo a un arresto in flagranza operato nei suoi confronti dai carabinieri di Montegranaro per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha estratto dal proprio zaino un coltello da cucina con lama acuminata di 33 centimetri, proferendo frasi sconnesse.

Immediatamente bloccato e disarmato dai militari di servizio in caserma, lo straniero è stato sottoposto a una perquisizione, durante la quale è stato rinvenuto un altro coltello da cucina di 22 centimetri, con lama seghettata, anch'esso occultato nello zaino. Entrambe le armi sono state sequestrate per ulteriori approfondimenti. L’episodio evidenzia la pericolosità e l’imprevedibilità della condotta del 36enne, e per tale motivo i carabinieri stanno ora svolgendo accertamenti per comprendere le intenzioni dell’uomo e richiedere un provvedimento restrittivo nei suoi confronti.