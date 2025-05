Per ’Noi Moderati’ esordio con il botto

Alla sua prima comparsa sulla scena politica cittadina, Noi Moderati ottiene un risultato che ne fa la seconda lista più votata della coalizione di Gionata Calcinari con il 10,4% e il candidato consigliere più votato, Francesco Tofoni con 265 preferenze. Al terzo posto, c’è la civica Centrodestra per Sem che invece si conferma presenza costante e coerente nello schieramento e passa dal 6,5 del 2022 al 9,3% e diventa la prima civica della città.

"Il risultato di Noi Moderati è motivo di grande soddisfazione, frutto di un lavoro capillare, fatto con passione e determinazione che ci ha permesso di costruire una squadra solida, credibile" commenta il coordinatore provinciale, Diego Tofoni. Per il consigliere regionale Marco Marinangeli "questo successo è figlio del percorso intrapreso nei mesi passati, con l’elezione della consigliera provinciale D’Angelo, prima vittoria di Noi Moderati nel fermano. Il nostro progetto politico sta crescendo, ha la forza di aggregare, valorizzare le competenze e costruire una proposta seria e concreta".

Soddisfatto anche Tablino Campanelli (coordinatore regionale): "Vogliamo dare un nuovo volto alla città, con idee innovative, nuove energie e una visione moderna e inclusiva dell’amministrazione". Adesso "ci aspettano due settimane decisive in cui il nostro impegno sarà massimo per sostenere Calcinari fino alla vittoria finale".

Interviene anche Simone Trasarti per Centrodestra per Sem: "Ringraziamo per le 688 preferenze e invitiamo gli elettori a tornare al votare per Calcinari l’8 e 9 giugno. La nostra è una lista che, anche nel simbolo, rappresenta tutta la città. In caso di vittoria, continueremo ad ascoltare i cittadini e porteremo le loro istanze in maggioranza. Siamo una lista sempre presente, che cresce, forte di avere tra le sue fila, gente preparata e seria".

