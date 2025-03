Playoff Challenge, Yuasa Battery in trasferta

Finalmente ci sono le date della seconda fase del campionato della Yuasa Battery Grottazzolina, di quella Playoff Challenge che mette in palio il quinto posto in classifica e dunque la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Si inizia come bene noto domenica 6 aprile con la Yuasa Battery di scena alle ore 19 in trasferta in casa di Cisterna. Sarà la prima di due trasferte consecutive visto che domenica 13 aprile alle ore 16 la squadra sarà in campo alle ore 16 a Padova. Dopo la doppia trasferta altri due impegni consecutivi in casa, al PalaSavelli, in appena quattro giorni. Sabato 19 aprile alle 20,30 la Yuasa riceverà Verona mentre mercoledì 23 aprile sempre alle 20.30 ci sarà la sfida contro Milano. Ultimo incontro della prima fase quello in programma domenica 27 aprile alle ore 17,30 a Modena. Le prime quattro classificate al termine delle cinque gare si qualificano alle semifinali incrociate (1^ contro 4^ e 2^ contro 3^) che si giocheranno in gara unica il 3 maggio e poi le due vincenti di queste gare si incroceranno nell’atto conclusivo in programma il 10 maggio.

Intanto tra le certezze della prossima stagione c’è anche Georgi Tatarov, 22 anni il prossimo 10 maggio (guarda caso proprio il giorno della finalissima dei Playoff Challenge), arrivato a Grottazzolina con l’obiettivo di crescite ma guadagnandosi presto i galloni i galloni di titolare. Lui ha idee ben chiare su questa parte finale della stagione. "Personalmente per me Dubai è stata un grande esperienza. Le partite ma anche la città: vedere qualcosa del genere e viverlo è stato veramente molto bello e ti lascia sensazioni estremamente positive. Quelle gare giocate lì penso che ci aiuteranno molto nei Playoff Challenge. Padova e Dynamo Mosca sono ottime squadre e per me personalmente ripeto è stata un’esperienza molto molto bella e formativa".

In questa appendice interessantissima di stagione la Yuasa dovrà fare a meno di Michele Fedrizzi, compagno di diagonale di Tatarov e riferimento di tutto il gruppo. Per lui ora esperienza negli Emirati Arabi Uniti fino al 22 maggio prima di tornare a vestire la maglia della Yuasa Battery da protagonista anche nelle prossime due stagioni, avendo sposato proprio questo progetto targato Grottazzolina. "Michele aveva un ruolo molto importante nella nostra squadra lo sappiamo bene – conclude Tatarov - ma siamo consapevoli e convinti che possiamo fare molto bene anche senza di lui. Da questi Playoff Challenge mi aspetto di vincere le partite e puntare, perchè no, al quinto posto. E’ il nostro obiettivo".