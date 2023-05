Postacchini show La magia del violino incanta gli studenti: stasera il gran galà

Il violino che riempie tutto, che carica di note e di emozioni la città di Fermo. Ultime intense giornate per la trentesima edizione del Concorso Violinistico Internazionale Andrea Postacchini: partito il conto alla rovescia per il gran gala di questa sera al Teatro dell’Aquila alle ore 21, in programma la Cerimonia di Premiazione e il concerto dei vincitori. Proseguono serrate le prove di concorso che hanno portato a un primo importante risultato con la classifica finale della Categoria C (17-21 anni): non è stato assegnato il primo posto, medaglia d’argento a Manuel Burriesci (Italia) e terzo classificato Yixuan Jiang (Cina). Vince la borsa di studio di Categoria Sophia Logar dalla Slovenia. Ieri le finali di Categoria D (22-35 anni): non è stato assegnato il primo posto, secondo posto per Lee So-Young (Corea del Sud) e chiude il podio Kim Jimin (Corea del Sud). Nel tardo pomeriggio, le finali di Categoria B (12-16 anni) con l’assegnazione della relativa borsa di studio. Ed è stata una mattinata movimentata quella della sesta giornata di Concorso in cui sono proseguiti gli incontri con gli studenti del Fermano; dopo la Da Vinci Ungaretti di Fermo e la Nardi di Porto San Giorgio di ieri, oggi è stata la volta Istituto Comprensivo Betti e Fracassetti Capodarco di Fermo. Quattro violinisti in concorso si sono esibiti di fronte agli studenti e hanno risposto alle loro tante curiosità sul mondo del violino e sul complesso studio necessario prima di una performance: Theodor Kim (Belgio), Kushnarov Oleksandr (Ucraina), Parravicini Ludovico (Imola) e Zhang Xinyu (Belgio). Ospite speciale della giornata, il maestro Giovanni Lazzaro che ha costruito il violino in palio per il vincitore assoluto della Trentesima edizione. Appuntamento, quello del Postacchini con le scuole, che si ripete da diversi anni per una partnership che porta il Concorso negli spazi cittadini e a contatto con le nuove generazioni. A coordinare il progetto il professor Paolo Strappa. Prima tappa, con le classi IA, IG, IIA, IIB e IIC della scuola Fracassetti Capodarco. Seconda tappa (ore 11) con le classi IIC, IIA, IIB e IIIA dell’Istituto Comprensivo Betti Rimane intanto aperta per tutta la durata del Concorso la mostra di liuteria al Teatro dell’Aquila, espone preziosità dell’epoca del liutaio fermano Postacchini ed è curata dall’Atelier Lazzaro - Fine Violins. Presente in mostra, per tutta la giornata, il maestro Lazzaro che concede di provare liberamente il violino premio del concorso. Ingresso libero su prenotazione alla biglietteria del teatro per la cerimonia finale, per una festa piena di luce e di magia, col talento dei giovani violinisti del mondo.