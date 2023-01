Poste Italiane più vicina ai piccoli Comuni Ecco il progetto ‘Polis’

Presentato a Roma il nuovo progetto di Poste Italiane denominato ‘Polis’, rivolto ai comuni sotto i 15.000 abitanti che proporrà nuovi servizi digitali per avvicinate i residenti alle pubbliche amministrazioni. All’incontro che si è tenuto ieri mattina presso il centro ‘La Nuvola’ di Roma, a cui hanno partecipato anche la Presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il Fermano erano presenti i sindaci di Belmonte Piceno, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Monteleone di Fermo, Rapagnano e Smerillo che hanno preso visione dei nuovi servizi che Poste Italiane rivolgerà al territorio. Il progetto finanziato anche con un Fondo Europeo del Pnrr prevederà l’istallazione di nuovi servizi in circa 7.000 uffici, i primi 18 partiranno in via sperimentale entro marzo. "Sicuramente sarà un servizio utili per evitare lo spopolamento dei piccoli centri - commenta Marco Fabiano, sindaco di Monteleone di Fermo – o almeno per avvicinare le istituzioni al territorio evitando spostamenti superflui alla popolazione. Il progetto Polis prevede l’istallazione di totem digitali attivi 24 ore al giorni presso gli uffici postali del territorio, ma si tratta di servizi digitalizzati dedicati alle istituzioni: la richiesta di documenti come passaporto o certificati anagrafici, pagamenti rivolti ai pubblici servizi, cose di questo genere. Un segnale di attenzione verso le piccole comunità".

Alessio Carassai