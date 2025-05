"Poteva andare meglio, avremo un consigliere"

"Il risultato elettorale? Poteva andare meglio. Puntavamo a un paio di consiglieri comunali, e invece ne abbiamo solo 1 con i nostri circa 660 voti" commenta il candidato sindaco Enrico Piermartiri l’esito del voto. "Pensavo a qualcosa di meglio visto l’andamento della campagna elettorale nell’ultima settimana, con una grande partecipazioni, tanto entusiasmo, tanti sorrisi". Inevitabile la domanda: che farà in vista del ballottaggio? "Non vado con nessuno, lascio libertà di voto, la ciurma è in libera uscita. Non avrebbe alcun senso fare apparentamenti, o accordi. Gli elpidiensi hanno dato dimostrazione di preferire due opzioni che a me non piacciono, ma non do indicazioni di voto".

Non vede niente di positivo neanche nell’affluenza: "Nel 2022 si votava solo un giorno e la percentuale era del 53,1%, adesso siamo al 55% in due giorni. E’ evidente che la gente preferisce subire piuttosto che agire e non possiamo che prenderne atto. Noi un’alternativa abbiamo provato ad offrirla, non siamo riusciti a raggiungere tutti con la nostra struttura leggera. Ma va bene così. Adesso farò un’opposizione come merita. Se ci sono provvedimenti che riterremo validi per la città, li voterò, altrimenti voterò contro".

m.c.