Precipita giù dal balcone. Donna in gravi condizioni

Si è affacciata dal terrazzo del suo appartamento situato al terzo piano e poi, per cause ancora in corso d’accertamento, è precipitata facendo un volo di dieci metri. E’ grave una donna di 60 anni di Torre San Patrizio che è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Qui la 60enne è stata sottoposta ad una tac che ha riscontrato una commozione cerebrale e fratture in diverse parti del corpo. La donna è in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri, per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.