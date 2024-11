Pubblica sicurezza: chiuso il bar

Il questore di Fermo, nella giornata di ieri, ha decretato la sospensione temporanea della licenza al un bar forno ’Masuccio’ di Lido Tre Archi, imponendo la chiusura del locale. La polizia nell’ambito del continuo contrasto ad ogni forma di illegalità svolto ormai quasi quotidianamente anche con l’intervento dei Nuclei prevenzione crimine e con il personale interforze in attuazione delle disposizioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Edoardo D’Alascio, ha chiuso per 10 giorni un l’esercizio pubblico per motivi di sicurezza. Infatti, nell’ambito delle attività di controllo, il locale si è rivelato ritrovo di pregiudicati, luogo dove ha avuto inizio un tentato omicidio e diverse liti violente per il predomino del traffico di stupefacenti, divenuto punto di riferimento per soggetti orbitanti nell’ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. L’ articolo 100 del Testo unico per la pubblica sicurezza ha lo scopo di garantire ai cittadini la possibilità di vivere in una comunità sicura, dove svolgere le proprie attività, fornendo altresì un effetto dissuasivo su soggetti pericolosi i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.