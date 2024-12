’Quota Cs’ festeggia i 15 anni di vita

Non è frequente che un’attività commerciale decida di registrare il proprio logo e farne un brand. Ma Simone Corradini, intraprendente imprenditore elpidiense, 15 anni fa lo ha fatto, depositando e registrando ‘Quota Cs’, contrassegnando così un’altra importante tappa del suo percorso commerciale iniziato 34 anni quando ha creato Cs Sport. Il negozio di articoli sportivi di allora si è ampliato e oggi Corradini ama definirlo ‘bottega’ perché "lo abbiamo riempito di tanti significati e valori, a partire da un legame con il territorio in cui ho voluto dare vita alla mia attività e dal quale non mi sono mai voluto allontanare verso lidi commercialmente più appetibili. Anzi, ne ho fatto un elemento di forza e caratterizzante. Il cliente che viene da Quota Cs trova sì, articoli per ogni disciplina sportiva e molto di più, ma trova anche la bellezza di un borgo antico e un legame tenace con il territorio che vogliamo continuare a portare avanti". Il logo è composto da una fiamma che cresce e diventa grande di pari passo con il progetto imprenditoriale di Corradini. "Per questo abbiamo voluto celebrare i 15 anni del marchio in modo originale con i clienti che ci hanno raggiunto da ogni parte della regione". Nel fine settimana, è stato organizzata una degustazione all’insegna della semplicità e della genuinità "che sono i nostri tratti distintivi. E’ stato bello vedere i nostri clienti sorpresi nel trovarsi davanti alla porta della bottega, una tavola con prodotti che provengono dal nostro territorio".