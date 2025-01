Riconoscimento ’Città che legge’. Conferma per Monterubbiano

Il Comune di Monterubbiano ha confermato il riconoscimento di ‘Città che legge 2024/2026". Ogni tre anni, infatti, il ‘Centro per il libro e la lettura’, d’intesa con l’Anci, conferisce questo titolo alle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura. L’intento è riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale della comunità, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. A Monterubbiano, punto di riferimento attivissimo in tal senso, è la Biblioteca comunale ‘Centanni’, luogo di aggregazione e fulcro di un impegno costante a favore della lettura, soprattutto per i più piccoli. Non è stata importante solo la biblioteca, in quanto il riconoscimento ottenuto è frutto del coinvolgimento dei rappresentanti dell’intera comunità.