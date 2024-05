Rimborsi Tari, il Comune verserà per quasi 3mila euro

Il Comune dopo aver effettuato i controlli del caso ha deciso, come stabilisce il regolamento della tassa rifiuti di compensare i cittadini che ne hanno fatto esplicita istanza per aver versato Tari non spettante più del dovuto per errata modalità di adempimento, o per errori formali dei contribuenti oppure per variazione nei presupposti di imposizione. Il Comune dovrà rifodere 2,947,56 euro. Le istanze esaminate tutte quelle pervenute nel corso dell’anno 2023 e con riferimento agli anni di imposizione 2017-2023. Il servizio comunale dei tributi ha curato l’istruttoria di tutte quante le pratiche di rimborso pervenute, completando il lavoro nei primi mesi del 2024. L’istruttoria si è conclusa per tutte le istanze. Sulle somme a rimborso vengono calcolati gli interessi al tasso legale.