’Ripulisce’ un appartamento, ladro condannato a due anni

Dopo aver commesso un furto in un’abitazione, aveva raggiunto il suo rifugio e si era nascosto in un armadio. Lo stratagemma però non gli aveva permesso di sfuggire ai carabinieri che lo avevano braccato e scovato. Il ladro, un 35enne albanese, è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, a conclusione del processo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per il reato di furto con scasso. Il fatto risale al giugno 2021 quando i militari dell’Arma avevano rintracciato e arrestato il pregiudicato albanese, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di un furto commesso, poco prima, all’interno di un appartamento di Porto Sant’Elpidio. L’uomo era stato scovato dopo che aveva trovato rifugio all’interno di un immobile in stato di abbandono. L’allarme era scattato alle 22 quando un 70enne, facendo rientro a casa, aveva sorpreso il ladro all’interno della propria abitazione. Il malvivente, anziché desistere, con una mossa fulminea aveva raggiunto il terrazzino dell’appartamento e si era lanciato nel vuoto, atterrando nel giardino sottostante per poi dileguarsi nel buio. L’anziano, dopo aver constatato che la sua abitazione era stata messa completamente a soqquadro, aveva allertato i carabinieri. Grazie alla particolare conoscenza del territorio, i militari avevano fatto irruzione all’interno di un immobile abbandonato non molto distante dal luogo del furto. L’albanese era stato trovato in possesso di numerosi monili, oltre ad arnesi da scasso e oggetti utilizzati per il travisamento, quindi era stato immediatamente tratto in arresto. Era emerso così che tutti i monili in oro rinvenuti, aventi un valore di 5.000 euro, corrispondevano in toto a quelli rubati poco prima dall’interno dell’abitazione del 70enne.

f.c.