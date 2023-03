Rogo, va avanti al conta dei danni

Comune e Sgds multiservizi continuano ad operare per contenere l’emergenza legata all’incendio che ha distrutto un’ala dell’autoparco. Ad una settimana dal fatto l’ente e la società hanno soprattutto operato per limitare i disservizi legati alla distruzione di mezzi e materiali, alla sistemazione dei beni in sedi provvisorie. Ad essere coinvolto anche il magazzino della Protezione civile, dove erano allocati mezzi, attrezzature e materiali del gruppo comunale: "Parliamo di uno strumento indispensabile per la città – afferma il sindaco Valerio Vesprini - . Per questo, insieme alla Giunta, siamo quotidianamente al lavoro per alleviare i disagi, ricercando la collaborazione di aziende private e intervenendo con fondi comunali . Ci adopereremo per accorciare i tempi dei risarcimenti. Invece la Protezione civile lavora sulle emergenze e la città ha necessità ora di essere ‘coperta’. Servono quindi attrezzature e mezzi adatti entro pochi giorni".

Il coordinatore Luciano Pazzi riferisce che sta completando la stima dei danni, che ammontano a circa 50.000 euro. Per il ripristino del gommone ‘Picchio mare’ saranno necessari almeno 8.500 euro, per i tubolari, le due tende pneumatiche hanno un costo di 5.000 ciascuna. Sono andate completamente distrutte tutte le altre attrezzature della logistica, gruppi elettrogeni, vestiario e le torri-faro. Al momento cerchiamo aziende che, attraverso sponsorizzazioni, possano favorire l’acquisto di nuovo materiale. Come gruppo comunale non abbiamo un codice fiscale indipendente, facciamo capo al bilancio del Comune. Abbiamo la necessità di riattivare il capannone, nel frattempo siamo alla ricerca anche di un container che funga da magazzino, per il ricovero delle attrezzature. Vista la momentanea indisponibilità dell’autoparco abbiamo creato una sala d’emergenza per il collegamento con la Regione".