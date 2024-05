Ruba un’auto e sperona la polizia

E’ entrato in una concessionaria di Porto Sant’Elpidio, fingendo di essere interessato all’acquisto di una vettura, poi ha puntato un coltello al venditore, si è fatto dare le chiavi di una Mercedes Gls ed è fuggito. Poco dopo è stato rintracciato e inseguito, quindi, dopo una rocambolesca fuga in cui ha danneggiato diversi veicoli e speronato un’auto di servizio della squadra volanti, è stato bloccato e arrestato. In manette è finito un tunisino già noto alle forze dell’ordine.

La scorribanda ha preso il via poco dopo le 10 di ieri mattina quando il nordafricano, dopo aver rubato la vettura dalla concessionaria di Porto Sant’Elpidio, è andato a scontrarsi con l’auto della polizia che gli aveva sbarrato la strada, in via Nenni, a Lido Tre Archi. Il tunisino subito dopo la rapina è fuggito alla guida della Mercedes, ma il venditore della concessionaria ha immediatamente allertato il 112. Il veicolo in fuga è stato subito rintracciato dagli uomini della questura attraverso il sistema satellitare di cui è dotata la vettura.

Le auto della polizia, una volta individuato il mezzo, l’hanno inseguito prima per le strade della zona sud di Porto Sant’Elpidio, quindi a Lido Tre Archi. Il nordafricano, durante la fuga, ha urtato diverse vetture mettendo più volte a repentaglio l’incolumità di automobilisti e pedoni. A quel punto la polizia ha deciso di effettuare una manovra a tenaglia e a Lido Tre Archi, in via Nenni, e un’auto della squadra volanti gli ha sbarrato la strada.

Il tunisino, invece di frenare, ha speronato il mezzo, e la sua fuga è terminata lì. Il nordafricano è stato bloccato ma, nel frattempo, sono giunti sul posto alcuni connazionali che hanno cercato di favorire nuovamente la fuga dell’uomo. Sono stati momenti di tensione, ed è stato necessario l’ausilio di altri poliziotti e dei carabinieri per arrestare il malvivente. Nell’auto rubata è stata ritrovata l’arma utilizzata per la rapina: un coltellaccio con una lama di ben 30 centimetri. In via Nenni è dovuta intervenire anche la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio per soccorrere una donna che faceva parte del gruppetto dei connazionali presenti, poi risultata essere una parente dell’uomo.

