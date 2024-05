Ruba un’auto, inseguito dalla polizia. Si schianta su una Bmw parcheggiata

Senza patente, prima ha rubato un’auto, poi, alla vista della polizia, ha dato vita ad una rocambolesca fuga per poi schiantarsi contro un veicolo parcheggiato. E’ finita in questura la scorribanda notturna di un 60enne fermano che, alla fine, è stato denunciato per furto e sanzionato per una lunga serie di infrazioni. Tutto è iniziato poco dopo l’1.30, quando le pattuglie della squadra volanti di Fermo, mentre transitavano in via Bellesi, hanno notato sbucare dalla strada comunale Calderano, una Fiat Panda di colore bianco che, ad alta velocità, ha affrontato prima una rotatoria senza dare precedenza e, successivamente, si è immessa in via Roma, sempre effettuando manovre spericolate e pericolose per la circolazione stradale. I poliziotti, viste le manovre effettuate dall’automobilista, hanno deciso di fermarlo. Il conducente, accortosi che dietro di lui c’era un’auto della polizia con la sirena e i lampeggianti accesi, invece di fermarsi, ha svoltato per percorrere strade e vicoli del centro città al fine di guadagnare la fuga. Giunto a una intersezione stradale, il 60enne ha perso il controllo del veicolo ed è andato ad impattare contro una Bmw parcheggiata. Successivamente ha provato a ripartire ma, a seguito dei danni riportati ad uno pneumatico, la folle corsa è terminata. L’uomo, un 60enne fermano pluripregiudicato, sprovvisto della patente di guida poiché revocata nel 2012, è stato condotto in questura per gli accertamenti di rito. L’auto, invece, è risultata intestata ad un 90enne sangiorgese che, avvisato di quanto accaduto, ha dichiarato di non essersi accorto del furto.