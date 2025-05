Rubano soldi e gioielli. Raid dei ladri in una villetta

Furto in abitazione nel cuore della notte, i proprietari vengono svegliati dal sonno, ma i malfattori riescono a scappare riuscendo però a portare via un bottino sostanzioso. Già alcune settimane fa erano stati registrati dei furti ai danni delle abitazione a Piane di Montegiorgio, purtroppo nella notte fra domenica e lunedì è stato registrato l’ennesimo episodio. I ladri sono entrati in azione in piena notte, e sfruttando una finestra secondaria sono riusciti ad entrare all’interno di una villetta sita lungo la strada Faleriense ovest a Piane di Montegiorgio. I ladri sono riuscito a rovistare negli armadi e nei cassetti riuscendo a trovare del denaro contante e alcuni gioielli, tutto questo mentre i proprietari stavano dormendo. Intorno alle 3 del mattino è forse svegliata nel sonno da qualche rumore, una donna i è alzata trovandosi purtroppo di fronte ai locali messi a soqquadro dai ladri che nel frattempo si erano dileguati con il bottino ancora da quantificare. A questo punto i proprietari si sono i svegliati ed hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e le immagini di videosorveglianza.