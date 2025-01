Samb, mercato in stand by. Massi sfoglia la margherita

Pausa di riflessione in casa Samb per quanto riguarda il mercato. Dopo il 4-0 rifilato all’Atletico Ascoli, con i rossoblù con nove punti di vantaggio sull’Aquila, la dirigenza rivierasca con in testa il presidente Massi sta ponderando bene tutte le possibilità che questa finestra di contrattazioni può aprire. La prima riguarda Alessandro Sbaffo. La società glissa sull’argomento ma l’operazione, al momento in stand by, è ancora fattibile. Massi e il diesse De Angelis stanno anche ragionando sul futuro di Edoardo Lonardo. L’Atalanta domenica scorsa ha inviato un proprio osservatore per valutare la punta classe 2005. Il gol realizzato ma anche la prestazione complessiva del giovane attaccante sta spingendo il club orobico ad accelerare la trattativa. La Samb, però, vuole che resti in rossoblù fino al termine della stagione con le parti che stanno discutendo proprio su questa condizione.

Intanto Eusepi e compagni hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di Recanati. Out Semprini influenzato ma domani torna ad allenarsi. Pezzola e Zini, invece, hanno svolto un lavoro differenziato dopo avere chiuso con i crampi il match con l’Atletico Ascoli. Nulla di preoccupante perché oggi torneranno in gruppo. Tutta la settimana i rossoblù lavoreranno al Ciarrocchi dove, domani pomeriggio svolgeranno il classico test in famiglia con la formazione juniores.

Intanto da questa mattina alle ore 10 sono in vendita i 507 biglietti messi a disposizione dalla Recanatese per i supporters della Samb. I tagliandi potranno essere acquistati ai seguenti prezzi: Intero: 10 euro diritti di prevendita. ?Donna/Over 67/Under 18: 8 euro + diritti di prevendita. ?Under 12: ingresso gratuito con biglietto omaggio obbligatorio. La prevendita, presso tutti i punti vendita VivaTicket, sarà attiva fino alle ore 19 di sabato prossimo. La sensazione, comunque, è che i tagliandi saranno bruciati in pochissime. I residenti della provincia di Ascoli Piceno potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore "Ospiti" dello Stadio Nicola Tubaldi di Recanati.

Infine sono due gli ex allenatori della Samb in corsa per sostituire il dimissionario Aldo Clementi sulla panchina della Vigor Senigallia. Si tratta di Maurizio Lauro e Mauro Antonioli.

Benedetto Marinangeli