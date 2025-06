Sambenedettese: rinforzi giovani e conferme per la nuova stagione in Serie C

La Sambenedettese guarda avanti e, dopo la promozione in Serie C, punta su giovani di valore e profili di esperienza per costruire una rosa competitiva. Il direttore sportivo De Angelis ha già delineato con chiarezza le priorità: rafforzare il centrocampo, confermare i tasselli difensivi e garantire qualità nel reparto offensivo. In cima alla lista degli obiettivi c’è Vincenzo Alfieri, centrocampista classe 2002 di proprietà del Benevento. Reduce da una buona stagione alla Recanatese, Alfieri è un profilo duttile, capace di agire sia da regista che da mezzala. La trattativa è complessa a causa del contratto in essere con il club campano (fino al 2027), ma la Samb è pronta ad accoglierlo qualora si arrivasse a una rescissione, per offrirgli un impegno pluriennale. Per l’attacco si avvicina l’arrivo di Flavio Ferrari, classe 2006, rivelazione dell’Avezzano con 33 presenze, 9 gol e 6 assist all’attivo. Di proprietà del Bologna, Ferrari dovrebbe approdare a San Benedetto in prestito. Attaccante esterno rapido e tecnico, è un vecchio pallino di De Angelis che aveva già provato a portarlo in rossoblù a gennaio. A centrocampo, vicino alla chiusura l’ingaggio di Riccardo Bongelli, anche lui 2006, tra i protagonisti della promozione della Maceratese. Il club biancorosso non si opporrà alla sua volontà di passare alla Samb, e l’accordo con il suo entourage è in via di definizione. In difesa, il nome nuovo è Riccardo Vesprini, terzino destro classe 2006, reduce da una stagione da 22 presenze con la Reggina. Di proprietà della Spal, il suo trasferimento dipenderà dalla situazione societaria del club emiliano, che rischia di non iscriversi al prossimo campionato: in quel caso, Vesprini si svincolerebbe, aprendo la strada all’arrivo alla Samb.

Resta viva, anche se complicata, la pista che porta ad Alessandro Dalmazzi del Lumezzane: centrale affidabile, ma legato al club da altri due anni di contratto a cifre fuori portata per la Samb. Nel frattempo, si lavora anche sulla conferma del difensore Pezzola, autore di una stagione solida e molto apprezzato dallo staff tecnico. Per Moussa Toure, invece, si punta al riscatto: la Samb è in contatto con il club francese di provenienza per definire un premio di valorizzazione. Due tasselli che, se confermati, aggiungerebbero continuità e profondità a un gruppo in costruzione ma già ben indirizzato. Sempre sul fronte delle conferme, si registra la permanenza dell’attaccante Sabah Kerjota, che dovrebbe spalmare l’ingaggio prolungando fino al 2028. Stesso discorso per il capitano Umberto Eusepi e il centrocampista Kevin Candellori, entrambi pronti a restare fino al 2027. La Samb si muove dunque con decisione, puntando su un mix di giovani talenti e conferme strategiche per affrontare al meglio la nuova avventura tra i professionisti. La base c’è, e la rosa inizia a prendere forma.

