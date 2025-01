Sanità, elezioni e infrastrutture: i temi caldi sul tavolo del Pd

Riunione della segreteria regionale del Partito Democratico a Montegiorgio. L’incontro che è tenuto nel salone del cineteatro Manzoni, ha visto la partecipazione di tutta la segreteria regionale del Pd guidata dalla segretaria Chantal Bomprezzi, dai vice Matteo Terrani e Michela Bellomaria, fra i rappresentanti del Fermano il segretario provinciale Luca Piermartiri, insieme ai rappresentanti dei vari comuni: Fabrizio Cesetti, Elvinia Minnoni, Stefano Pompozzi, Carlo Verducci e molti altri. Affrontati i temi caldi della politica a livello nazionale e locale. Una riflessione molto attenta è stata fatta in prospettiva delle prossime elezioni regionali.

"E’ stata una riunione molto utile e produttiva – racconta Fabrizio Cesetti – e ci ha fatto piacere che si sia svolta a Montegiorgio, dimostrando la vicinanza del Pd a questo territorio. Sono stati affrontati molti argomenti e non sono mancate riflessioni della provincia di Fermo. I temi caldi sono stati principalmente tre: sanità, lavoro e infrastrutture. Per la sanità massimo impegno a vigilare e soprattutto spingere per l’apertura del nuovo ospedale di Campiglione di Fermo, oltre a dare i servizi adeguati all’ospedale di Amandola inaugurato lo scorso dicembre. Per il lavoro, stiamo affrontando una situazione complessa. Nel Fermano sono aperte due aree di crisi: quella che coinvolge 8 comuni dell’area montana, su cui domina la vicenda Beko, poi ci sono 32 comuni in cui si avverte con forza la crisi del settore moda e pellami con in testa il calzaturiero e anche il cappello. Lavoreremo per chiedere al Governo la decontribuzione anche per questa parte di territorio. Infrastrutture come la Mare-Monti da qualunque parte si voglia guardare è una priorità, come la questione A14. A suo tempo i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio fermarono la terza corsia, esiste un progetto e spingeremo affinché venga realizzata fino a Pedaso, poi si ragionerà sull’arretramento".

Alessio Carassai