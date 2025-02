Scenette con Lu Cucà,. Mengone e Lisetta

Momenti di divertimento teatrale al termine della conferenza stampa di presentazione del Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio, con i caratteristici personaggi dei due comuni che hanno offerto momenti di ilarità e divertimento: Lu Cucà, la maschera di Porto San Giorgio, ha raccontato del suo incontro con il gabbiano Jonathan, evidenziando la passione per il volo e la scoperta. Mengone e Lisetta le maschere di Fermo, hanno inscenato un siparietto comico, con Mengone disperato per essere stato rifiutato da Lisetta. Infine il Re Carnevale di Fermo, d’accordo con il collega Re di Porto San Giorgio, ha preso la parola, ordinando che si faccia solo l’ozio e promettendo allegria e spasso per tutti. La Regina Quaresima ha chiuso la conferenza con un monito sulla fine del carnevale e il ritorno alla realtà.

In conclusione il carnevale 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per grandi e piccini, un’occasione per celebrare la tradizione, la collaborazione e il piacere di stare insieme, di divertirsi e mettersi alle spalle per qualche giorno pensieri e preoccupazioni. Che la festa abbia inizio.

s.s.