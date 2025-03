Scherma borsone per eludere antitaccheggio

Ha schermato un borsone con fogli di alluminio per evitare l’antitaccheggio, ma un addetto dell’esercizio commerciale si è accorto che aveva trafugato più di mille euro di merce e hanno allertato la polizia che, giunta sul posto, ha bloccato la ladra: una 40enne rumena, già nota alle forze dell’ordine. Tutto è iniziato quando, intorno alle 11.30, è giunta una segnalazione al 112 da parte di un responsabile di una nota catena commerciale, che ha segnalato una donna intenta a rubare della merce all’interno del negozio. Gli agenti della squadra volanti, ricevuta la segnalazione, si sono diretti prontamente sul posto e, giunti davanti al negozio, hanno notato il dipendente dell’attività che poco prima aveva allertato la polizia, parlare con la donna sospettata di aver rubato la merce. La 40enne rumena è stata identificata dai poliziotti che hanno appurato essere una pregiudicata per reati contro il patrimonio, ovvero per altri furti perpetrati ai danni di altre persone, e che aveva effettivamente la refurtiva all’interno della borsa. Nella circostanza, la malvivente, era entrata poco prima nel negozio, aveva preso della merce, l’aveva occultata all’interno di una borsa, artigianalmente schermata con vari strati di fogli di alluminio per non far suonare l’antitaccheggio, poi si era diretta alla cassa per pagare un solo oggetto. La borsa, da fuori sembrava apparentemente normale, ma all’interno sono stati rinvenuti numerosi prodotti per un valore commerciale superiore a 1000 euro. Per questo motivo, il responsabile dell’esercizio commerciale e la ladra sono stati accompagnati in questura, il primo per denunciare quanto accaduto, la donna per essere fotosegnalata e denunciata a piede libero per tentato furto aggravato. La merce, che è risultata integra, pertanto rivendibile, è stata subito restituita al commerciante, mentre la borsa schermata è stata sottoposta a sequestro.

