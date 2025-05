Schianto tra due auto, un ferito

Incidente senza gravi conseguenze ieri mattina lungo la strada provinciale 62 in località San Giovanni di Monte Urano. Erano circa le 6,50 quando gli automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme in seguito ad uno scontro che ha visto coinvolte due vetture una delle quali è finita fuori strada finendo la corsa nel terreno sottostante, mentre una berlina ha subito molti danni.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, i volontari del servizio ambulanza, oltre ai carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco di Fermo. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, lo scontro è stato piuttosto violento, ma fortunatamente i sistemi di sicurezza dei due mezzi hanno evitato gravi conseguenze.

In seguito allo scontro la conducente della vettura finita fuori strada è stata trasferita per accertamenti al pronto soccorso del Murri di Fermo.