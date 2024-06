Schipani denuncia:: "Degrado in centro"

Parla di un indecoroso biglietto da visita per il centro città, la consigliera comunale di Fd’I, Antonietta Schipani, denunciando "lo stato di degrado e di vergognoso abbandono per una città che si vuole definire ‘di storia e d’arte’ e vuole attrarre turisti". "I residenti e i turisti – prosegue la Schipani – devono fare i conti con marciapiedi impraticabili e sconnessi, con tratti pedonali inesistenti. Per non parlare delle caditoie tappate e intasate, delle ringhiere arrugginite, del guano di piccioni, del proliferare di ratti. E ancora: bagni pubblici non sempre aperti, panchine talmente malridotte che, sedendosi, si corre pure il rischio di ferirsi". Uno scenario desolante quello che tratteggia la Schipani, aggiungendo al lungo elenco di criticità anche "l’erba alta e la sporcizia presenti ovunque". La conclusione: "Non c’è che dire. Chi amministra la nostra città ha davvero un bel curriculum su come sta lavorando. Ma tanto, l’importante è fare cassa con aumenti sui servizi alla cittadinanza".