‘Servizi digitali integrati’: finanziati i progetti di Amandola, Rotella e Montedinove

I Comuni di Amandola, Rotella e Montedinove che attraverso il progetto ‘Sibillini Romantici’ hanno già riscosso successo in ambito di promozione territoriale, ora puntano a trasformarlo un brand fra i più attrattivi della Regione Marche. Tutto questo attraverso il bando ‘servizi digitali integrati’ lanciato della Regione Marche, che ha finanziato i progetti presentati da Amandola, Rotella e Montedinove, che servirà ad implementare una piattaforma digitale di promozione turistica dei tre comuni. La piattaforma si strutturerà in un data base comune e in una web app, declinata su tutti i territori dei comuni, con la possibilità di estenderla, successivamente, ad altri comuni dei Sibillini. ‘Sibillini Romantici’ è un progetto integrato per la promozione di itinerari ed esperienze nel territorio. Il progetto prevede lo sviluppo di uno strumento di navigazione per mappare e valorizzare sia punti di interesse turistico e culturale, sia gli attori economici. Si realizzerà una Pwa (progressive web app) con itinerari tematici, esperienze immersive, contenuti multimediali originali e testi bilingue (italiano e inglese), per stimolare la visita degli utenti. Parallelamente, verrà implementata una segnaletica specifica, dotata di codici Qr e Nfc, per interagire efficacemente con la piattaforma digitale.

L’obiettivo principale del progetto è sviluppare uno strumento unico che integri e promuova l’intera offerta turistica e commerciale del territorio. Questo anche in vista della prossima costituzione di una Dmo (Destination Managemeent Organization), che unisca le forze, pubbliche e private del territorio, allo scopo di dare una visione strategica e duratura ai percorsi di sviluppo turistico che, da anni si stanno praticando e che oggi richiedono una prospettiva più alta e di maggior respiro.

a.c.