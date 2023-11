Si comincia con ’La favola delle nuvole e del profumo’

“La favola delle nuvole e del profumo” teatro d’attore, pupazzi animati, età consigliata a partire dai 4 anni, verrà messa in scena dalla compagnia Proscenio teatro ragazzi alle ore 17 di domenica prossima. E’ il primo spettacolo della rassegna “Domenica a teatro”. Si articola in 6 appuntamenti dal 19 novembre al 10 marzo, tutti di domenica pomeriggio (ore 17). Promossa dall’assessorato alla cultura e da “Proscenio Teatro” (direzione artistica di Marco Renzi), fa parte del più ampio progetto “Teatri in rete” che coinvolge sette Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli. “Domenica a teatro”, inizia il 19 novembre con “La favola delle nuvole e del profumo”, racconto moderno ambientato in un futuro dove l’umanità vive sospesa, un lavoro con canzoni, pupazzi e la partecipazione del pubblico. Seguiranno il 17 dicembre “La fattoria degli animali” della compagnia “Teatro Bertolt Brecht” di Formia, il 14 gennaio “Alice”, il 28 gennaio “C’era una volta un drago”, il 25 febbraio “I tre porcellini” e il 10 marzo “La bella e la bestia”. Per la sottoscrizione degli abbonamenti o la prenotazione dello spettacolo contattare i numeri 0734. 440368 e 335.5268147 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14.