Si parla di monete: numismatica e bitcoin

Si parla di monete, in questo fine settimana, in città con due eventi che, tuttavia, affrontano questo argomento da due punti di vista differenti, se non opposti: da una parte si parla di bitcoin, dall’altra di numismatica e, dunque, dello studio della storia delle monete. Stasera (ore 21, teatro ‘Cicconi’) prende il via la due giorni promossa dal Comune e dedicata al tema ‘L’evoluzione del denaro’ con l’intervento di Giorgio Frega, autore e voce del Bitcoin Italia Podcast che introdurrà l’argomento, parlando dell’uso e dell’applicazione della moneta virtuale nella tutela dei diritti civili e delle libertà individuali. Domani (ore 19) Federico Rivi, giornalista e consulente Bitcoin racconterà di come viene trattata questa tematica e approfondirà l’utilizzo dei Bitcoin nelle attività commerciali. L’ingresso è libero (consigliabile la prenotazione allo 0734 8196407). Ha un valore didattico ed è rivolto principalmente alle scuole, invece, l’iniziativa promossa per domani mattina (ore 10, teatro ‘Cicconi’) dal Rotary Club di Montegranaro, col patrocinio dei Comuni di Sant’Elpidio a Mare e Montegranaro e dei rispettivi istituti scolastici. Dopo i saluti del presidente del Rotary Club, Stefano Santoni, dei sindaci e delle dirigenti scolastiche, ci sarà la relazione di Enrico Scarponi (del Circolo Culturale Filatelico e Numismatico di Recanati).