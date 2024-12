"Siamo aperti al cambiamento"

Il negozio di biancheria Santarelli è una presenza storica e rassicurante in via Murri, la tradizione costruita in tanti anni da Guerrino Santarelli è stata ripresa dai figli, Juri spiega che il legame con l’ospedale esiste ma non c’è grande preoccupazione dall’addio del Murri: "In realtà penso che non sarà così immediato questo passaggio, il nostro lavoro ha prodotti per l’ospedale ma alla fine la nostra clientela ci conosce e ci raggiunge anche per altro. Non siamo particolarmente preoccupati e comunque penso che, quando si concretizzerà tutto il progetto, qualcosa ci dovranno mettere su questo grosso edificio. Questo è un quartiere vivo e bellissimo e siamo pronti ad affrontare il cambiamento che ci sarà".