"Siamo l’amministrazione del fare"

Non è piaciuto, al sindaco Alessio Pignotti, il riferimento (peraltro reiterato durante l’ultimo consiglio comunale) da parte della minoranza Pd e Fd’I, al fatto che una gestione commissariale saprebbe fare, anche meglio, l’ordinaria amministrazione che sta portando avanti l’attuale maggioranza di governo della città. "Il consiglio che vorrei dare a chi ironizza tacciandoci di una gestione commissariale – afferma Pignotti – è di essere più propositivi per raggiungere il bene della comunità e non disfattisti per accaparrare consensi politici". Per smentire le critiche di Pd e Fd’I, Pignotti elenca le tante progettualità su cui stanno lavorando puntualizzando che "siamo un’amministrazione che opera con responsabilità e oculatezza, cercando di tagliare il superfluo senza tagliare i servizi e questo impone scelte rispetto alle opere da portare avanti e agli investimenti da rimandare. E’ una incongruenza sentir parlare la minoranza di sperperi e di spese eccessive e poi additarci di una gestione commissariale". Perciò, premesso che "i soldi non piovono dal cielo ma dietro a ogni finanziamento ottenuto c’è un attento lavoro di amministratori e uffici e vanno accantonate in bilancio le risorse per le compartecipazioni", Pignotti passa a ricordare gli oltre 20milioni di investimenti che sta gestendo sua amministrazione. Tradotti in ‘cantieri’ gli investimenti riguardano i lavori in corso in 7 diversi punti del centro storico, le manutenzioni straordinarie effettuate e quelle che inizieranno a breve, i progetti partiti e quelli che devono iniziare. "E’ in fase di progettazione la riqualificazione della primaria a Cascinare, così come il ponte Squadroni, la riqualificazione del palazzo comunale – elenca -. A giugno inizieranno i lavori per la nuova scuola ‘Bacci’ e stiamo lavorando per delocalizzare le medie e la primaria". Al momento, dal governo sono stati concessi circa 170mila euro di ristoro per i costi che il Comune deve sostenere per il trasferimento temporaneo degli alunni e l’auspicio è che altre somme arrivino dai bandi per il prossimo anno scolastico. "Stiamo portando avanti le manutenzioni stradali, stiamo prevedendo l’ampliamento dei due civici cimiteri, abbiamo avviato una procedura unica nel suo genere, di razionalizzazione delle concessioni cimiteriali, stiamo ampliando gli spazi per i nidi (per arrivare ad accogliere 78 bimbi (dei 56 iniziali)" conclude l’elenco di macro opere raccontato da Pignotti