Sicurezza e telecamere: indetta nuova assemblea

E’ ancora alta e costante l’attenzione nel quartiere Corva e nelle zone immediatamente vicine di Pescolla e Fonteserpe, in materia di sicurezza. Il controllo del vicinato ha trovato subito da fare grazie alle segnalazioni di insolite presenze nei dintorni delle abitazioni più isolate e i cittadini sono in costante allerta. Sono questioni che creano agitazione e apprensione tra la gente della zona e che, insieme ad altre questioni all’ordine del giorno, saranno condivise nel corso dell’assemblea pubblica indetta per questa sera dall’Associazione di Quartiere Corva ( 21,30 a Villa Maroni). E se la questione ‘Controllo del vicinato’ è stata ormai formalizzata e il particolare servizio di controllo attivato, resta in sospeso il discorso della installazione delle telecamere della videosorveglianza nelle zone più sensibili del quartiere e della sua periferia. Di questo aspetto si è parlato in consiglio comunale, sulla scorta di una interrogazione presentata dai consiglieri Daniele Stacchietti e Annalinda Pasquali (Pd) per chiedere lo stato dell’arte della videosorveglianza, anche sulla scorta dei 27mila euro raccolti dai residenti di quella zona, a tale scopo e i tempi di completamento della fibra ottica, alla quale il sistema di videosorveglianza dovrà essere collegato. Su quest’ultimo aspetto si è soffermato l’assessore Andrea Balestrieri rispondendo all’interrogazione: "Gli interventi per le infrastrutture legate alla fibra sono in corso di realizzazione. Sono stati ultimati a Fonte di Mare, sulla rotatoria di fronte al centro commerciale, all’incrocio di via Mar Baltico, via Mar Egeo, sulla nuova rotatoria sulla Statale, mentre sono in fase di ultimazione all’intersezione della Statale con via Pescolla dove è stato predisposto un punto di connessione tra fibra ottica e impianto di videosorveglianza". In che tempi? "Noi contiamo entro la fine dell’anno".

Infine, Balestrieri ha aggiunto che "ad oggi abbiamo 73 telecamere. E altre sono in corso di installazione in Piazza Alighieri, all’incrocio di via del Palo, in via Mazzini, via Pesaro, all’intersezione tra via UmbertoI e via Elpidiense, in via Trieste e in via Austria, ovvero nella zona del parco giochi dove sono state installate due telecamere panoramiche sul sottopassaggio e, quanto prima saranno collegate alla centrale operativa della Polizia Locale. Un’altra ne acquisteremo da installare nella zona sud della pineta, all’inizio della pista ciclabile".