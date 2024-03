Sicurezza, incontro con Confabitare

Il viceprefetto vicario, Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, insieme al capo di gabinetto, Monica Vaccaro (foto), ha incontrato presso gli uffici governativi periferici di Fermo il presidente di Confabitare, Renzo Paccapelo, accompagnato dall’avvocato Ugo Ciarrocchi. Il summit si è tenuto a seguito della richiesta di incontro della associazione in merito alle problematiche correlate al mercato delle locazioni immobiliari. Nel corso dell’incontro Paccapelo ha esposto le iniziative e le proposte elaborate sull’argomento in seno all’associazione Confabitare Fermo. Il viceprefetto vicario ha ringraziato Paccapelo per gli aggiornamenti forniti, ricordando l’impegno della prefettura sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per le problematiche a carattere sociale legate al fenomeno degli sfratti. Da sempre Confabitare Fermo ha sostenuto la sua battaglia contro le problematiche legate agli affitti "facili", soprattutto in alcuni quartieri della città, come Lido Tre Archi di Fermo.