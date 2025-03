Sicurezza stradale, un arresto e sette denunce dei carabinieri

Fermo, 11 marzo 2025 - Un arresto, sette persone denunciate, decine di alcol e drug test effettuati sugli automobilisti. E’ questo il bilancio dell’attività di controllo e prevenzione stradale dei carabinieri delle Compagnie di Montegiorgio e Fermo. A Porto Sant'Elpidio, un 43enne è stato denunciato per false attestazioni e rifiuto di accertamento per uso di sostanze alcoliche. L’uomo, fermato alla guida del suo scooter, ha fornito false informazioni sulla propria identità e ha manifestato sintomi di ebbrezza, rifiutandosi di sottoporsi ai controlli. Il veicolo a due ruote è stato ovviamente sequestrato A Porto San Giorgio, i militari dell’Arma hanno denunciato un 56enne per reiterazione nel biennio di guida senza patente, avendo già commesso in precedenza la medesima infrazione. Anche in questo caso, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

A Montegiorgio, il Nucleo operativo e radiomobile, insieme ai militari della locale stazione, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne di Monte Vidon Corrado. Sottoposto a controllo, il giovane è risultato positivo al drug test, rifiutando poi di sottoporsi all’accertamento clinico tossicologico, e dimostrando così un atteggiamento che ha messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada. Nella stessa operazione, i Carabinieri hanno denunciato anche un uomo albanese di 52 anni, sorpreso alla guida con la patente revocata e in possesso di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Le patenti di guida sono state immediatamente ritirate e i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, a sottolineare l'efficacia delle procedure adottate per garantire la sicurezza.

A Falerone, i militari dell’Arma hanno invece denunciato un 50enne per guida in stato di ebbrezza, in quanto sorpreso in evidente stato di alterazione alcolica mentre conduceva l'auto di proprietà della madre. Anche in questo caso, il documento di guida è stato ritirato. A Monte Urano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 60 anni in esecuzione di una ordinanza di detenzione domiciliare per un reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel 2023. L’uomo non ha pagato la sanzione comminatagli e pertanto l’infrazione si è tradotta in pena detentiva.