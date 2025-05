Sicurezza sul lavoro, un riconoscimento per le aziende migliori

Si è tenuta nei giorni scorsi a Sant’Elpidio a Mare la cerimonia di premiazione organizzata dalle associazione Ebam (Ente Bilaterale Artigianato Marche) e Opram (Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche) rivolta alle aziende del territorio che si sono distinte nei settori innovazione e sicurezza sul lavoro. Fra queste sono state insignite di una targa di merito per il miglioramento delle condizioni di lavoro, Romina e Rossella Rossi, titolari della lavanderia ‘La Makkia’ di Servigliano. Le due sorelle hanno da sempre puntato sull’innovazione e lo sviluppo per dare un servizio sempre migliore ai clienti ed inoltre rendere il luogo di lavoro, per loro ed i propri dipendenti, più sicuro ed efficiente e per ultimo, ma non per importanza, prestando attenzione al rispetto ambientale con l’eco sostenibilità del ‘Sensene’ che alimenta la macchina per il lavaggio a secco di ultima generazione in sostituzione dei vecchi.