Sopralluoghi alla palestra Baldassari

Intervento sul tetto della palestra Baldassari per risolvere il problema della infiltrazione dell’acqua piovana e e sostituzione nelle piazze dei fari esistenti con quelli a led: sono questi, in particolare, i lavori che sta seguendo da vicino l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Lauro Salvatelli. Per l’infiltrazione dell’acqua piovane nella palestra Baldassari l’assessore, insieme al personale tecnico del Comune, ha effettuato dei sopralluoghi, uno subito dopo il violento acquazzone di qualche giorno fa, riscontrando la necessità di intervenire su una buona parte del tetto e con una certa urgenza: “L’intervento nella Baldassari – dice Salvatelli – è una di quelle opere che farò inserire tra le priorità, con richiesta di finanziamento quando verrà stabilita l’assegnazione dei fondi dell’avanzo di amministrazione. Si deve pensare anche a nuove strutture sportive, è vero, ma il principio che mi muove è che bisogna badare in primo luogo a salvaguardare quelle che abbiamo, a cominciare proprio dalla Baldassari che è decorosa, per cui è molto importante che l’amministrazione comunale vi investa”. Per quanto riguarda la sostituzione dei fari esistenti con luce a led, l’assessore informa che è stata già effettuata su tutti i sottopassi ferrovieri e verrà eseguita su tutte le piazze: “In piazza Bambinopoli – sottolinea – l’abbiamo fatto l’anno scorso, adesso abbiamo provveduto in piazza del Marinaio e, a seguire, doteremo tutte le piazze della città di luci a led che forniscono più luce e consentono un risparmio del 50%”.