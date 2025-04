Soroptimist international compie 10 anni

Dal 2014 al 2024, fanno dieci anni del club service Soroptimist International nella provincia di Fermo. Dieci anni di impegno per un’associazione che ha saputo fare rete con le istituzioni del territorio e promuovere l’empowerment femminile. Fondato nel 2015 da Tunia Gentili con il supporto del Soroptimist club di Macerata, il Soroptimist di Fermo ha riunito fin dall’inizio donne di diverse categorie professionali con l’obiettivo di offrire un servizio per la comunità: chi è nel mondo del lavoro e opera nella società, infatti, può indicare quali sono le priorità e fare proposte. In questi anni il numero delle iscritte è cresciuto e il club ha realizzato numerosi progetti in ambiti chiave come il contrasto alla violenza di genere, l’educazione finanziaria, il sostegno alla fragilità, la cultura al femminile e la medicina di genere. "Il Soroptimist ha rafforzato la consapevolezza sulle tematiche femminili nel Fermano, racconta Tunia Gentili, collaborando con le istituzioni, le Forze dell’ordine, con la Casa Circondariale, scuole e altri enti. È diventato un punto di riferimento per i diritti delle donne e il sostegno alle fasce deboli, favorendo la sensibilizzazione su parità di genere e violenza. La sua presenza nella Rete antiviolenza provinciale contribuirà a una maggiore protezione e supporto qualificato per le vittime". Tra i progetti più rilevanti realizzati nella provincia ci sono "Una stanza tutta per sé", marchio registrato, con due spazi sicuri per le vittime di violenza presso la Polizia di Stato e da sabato 5 aprile presso la Questura, dove sarà inaugurata alla presenza del Prefetto e del Questore; lo "Spazio Giallo" nella Casa Circondariale di Fermo per favorire gli incontri tra detenuti e figli. Un momento di riflessione è in programma per oggi pomeriggio alle 17 all’Auditorium San Filippo Neri, per raccontare i primi dieci anni di storia.