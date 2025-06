"Spiagge affollate e prova parcheggi superata"

È un test vero quello che si presenta ogni anno, la misura dell’accoglienza di un territorio passa anche per i suoi servizi e su tutti sui parcheggi che è in grado di offrire a chi vuole andare al mare. Sulla costa fermana l’amministrazione comunale ha provveduto a preparare nei giorni sorsi posti auto e parcheggi totalmente gratuiti per accogliere al meglio bagnanti e turisti, il sindaco Paolo Calcinaro parla di test superato: "Spiagge affollate e parcheggi disponibili in quei polmoni che abbiamo aperto, da Lido di Fermo a Casabianca, da San Tommaso a Tre Archi fino a Marina Palmense. In particolare già per il fine settimana appena trascorso erano a disposizione ampi parcheggi a Lido di Fermo e Casabianca. E’ stato preparato e reso disponibile l’ampio parcheggio di Via Da Verrazzano, che insiste dopo la zona della chiesa e della scuola; nel corso della settimana era stato ampliato e preparato il parcheggio in via Girardi, negli spazi ricavati dopo aver demolito il campo di bocce abbandonato; è stato acquisito in comodato, grazie alla proprietà, il lotto ancora vuoto in via Adami, in via De Gasperi è possibile parcheggiare lato ferrovia per le auto in senso parallelo alla strada". Per l’assessore alla viabilità Mauro Torresi è stato studiato un piano del tutto efficace: "In complesso, a disposizione dell’intera costa della città di Fermo nel suo lungo tratto, da nord a sud, possiamo annoverare circa cinque mila posti auto. L’impegno come Amministrazione Comunale è massimo per dare servizi sempre ottimali a chi arriva in città: in particolare per l’estate si mettono a disposizione aree, come quelle di questi giorni, che potranno essere utilizzate a parcheggio per l’intera stagione balneare con posti auto, totalmente gratuiti, che garantiranno un servizio assolutamente importante, molto apprezzato e che saranno a disposizione e saranno molto utili anche per l’evento delle Frecce Tricolori". Fondamentali i parcheggi anche per la promozione turistica, come sottolinea l’assessore al turismo Annalisa Cerretani: "Ai bagnanti diamo la possibilità di poter usufruire gratuitamente di posti auto che così risultano molto vicini al mare".