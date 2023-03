Sport, arte, hobby, amici e passioni Impariamo a gioire di ogni cosa che ci circonda

La felicità è da sempre al centro dei desideri di tutti gli uomini. Tuttavia, per trovarla, è necessario apprezzare ogni occasione che ci si presenta, affrontando con il sorriso anche i momenti di difficoltà. Il bello della vita si trova nelle piccole cose e nei piaceri che la quotidianità ci offre ogni giorno. Ogni persona può trovare la propria felicità in circostanze ed esperienze diverse che, nella loro semplicità, riescono a lasciare dentro di noi emozioni e sentimenti di gioia e spensieratezza. Momenti di felicità sono quelli in cui ci troviamo in compagnia delle persone più care, o quando attendiamo con trepidazione il raggiungimento di un obiettivo che coltiviamo da tempo. Per qualcuno infatti, il bello della vita consiste nel migliorarsi ogni giorno per realizzare i propri sogni. La felicità si trova nei momenti di relazione tra amici, quando ci si confida, si scherza e ci si aiuta reciprocamente. Durante la pandemia di Covid però, abbiamo smesso di vivere questo tipo di gioia e ci siamo accorti di quanto fosse prezioso anche un semplice abbraccio. E’ stato quindi indispensabile ricercare la voglia di affrontare le noiose giornate in casa, rinunciando al contatto e al rapporto diretto con le persone che eravamo abituati a frequentare quotidianamente. Dedicarsi alle proprie passioni e ai propri hobby è un altro modo per raggiungere la felicità. In particolare, praticare lo sport che preferiamo, realizzare un dipinto o ascoltare il genere di musica preferito: sono piccole cose che ci fanno vivere sensazioni di libertà e soddisfazione. "La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva" (Charles Dickens). Il bello della vita è riflettere su ciò che ci fa stare bene e, di conseguenza, circondarsi di persone con le quali vivere una vita serena e fare esperienze che nutrono la nostra anima.

Viola Cinelli e Elena Pascarella, della classe III D