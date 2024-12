Sullo spostamento dei carabinieri : "Chiederò il ritiro della proposta"

Il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti torna a chiedere il ritiro della proposta per lo spostamento del Comando Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio. "Le statistiche sui fenomeni criminali aggiornate al primo semestre del 2024 – spiega Cesetti – confermano quanto vado denunciando da tempo: nel Fermano è stata registrata l’ennesima impennata di reati, una situazione ormai fuori controllo. Non solo la nostra provincia fa registrare il peggior risultato delle Marche, con 5.110 denunce nei primi sei mesi dell’anno, confermando una tendenza già consolidata nel 2023, ma addirittura si avvicina pericolosamente a realtà come Napoli, Palermo, Messina e Vibo Valentia, territori con problematiche storiche. Con grande amarezza, devo prendere atto che il Governo ha volutamente ignorato varie risoluzioni approvate all’unanimità dal Consiglio regionale su mia proposta per chiedere il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, ormai ridotti all’osso, e l’istituzione di un presidio fisso di polizia a Lido Tre Archi". Da qui la volontà di tornare sulla questione spostamento della Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio. "Chiederò al Governo ed alla Regione Marche, che venga ritirata la proposta di trasferire il Comando della Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio e di sopprimere la Stazione di Santa Vittoria in Matenano".