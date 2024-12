‘Svicolando tra presepi’ in contrada San Martino

La contrada San Martino della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, dopo la tradizionale ‘Accensione del Falò’ dedicato alla Madonna di Loreto del 9 dicembre scorso in organizzata con contrada San Bartolomeo, presenta anche per il Natale 2024, ‘Svicolando tra presepi’ in collaborazione con le parrocchie del centro storico ovvero San Domenico, Santa Lucia e San Francesco. Settima edizione di un concorso, riservato agli appassionati di arte presepiale, cui è molto semplice aderire: "Chi vorrà partecipare dovrà realizzare un presepe da esporre alle finestre o comunque in modo che sia visibile all’esterno, ai turisti e visitatori di vie e vicoli del centro storico- fa sapere il neo Priore bianconero Alessandro Montagnoli- le adesioni andranno comunicate alla rispettiva parrocchia e l’opera dovrà essere esposta almeno dal 21 dicembre al 7 gennaio". Per realizzare quello che rimane il simbolo del Natale della tradizione italiana, artisti e appassionati potranno scegliere di impegnarsi in creazioni semplici o più articolate, ma che siano in grado di suscitare emozione perché, al termine del periodo delle festività, saranno assegnati premi e riconoscimenti al presepe più votato sui canali social; alla via o vicolo con un maggior numero di presepi esposti e ai primi tre votati dalla giuria composta da parrocchiani e contradaioli.