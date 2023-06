Taglio del nastro per il monumento intitolato a Salvo D’Acquisto

Un omaggio doveroso per una storia da tenere a mente. Domenica alle 10 verrà inaugurato un monumento intitolato al Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il manufatto, in bronzo, realizzato per l’occasione dalla sapiente capacità artistica di Nazzareno Rocchetti di Cingoli, posizionato davanti al nuovo polo scolastico Fracassetti – Betti, in via Salvo d’Acquisto, avrà uno scopo sia commemorativo che educativopedagogico per le giovani e future generazioni fermane. Con tale iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Fermo e dal Comune di Fermo, si vuole rendere omaggio alla memoria dell’eroe Salvo D’Acquisto, giovane carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare, che scelse di offrire la propria vita per salvare quella di altre ventidue persone, ostaggio delle orde naziste, di cui quest’anno ricorre l’80esimo anniversario della sua morte.

Per il sindaco Paolo Calcinaro si tratta di un momento importante per tutta la comunità, il presidente Anc di Fermo Luogotenente Benedetto Capponi ha illustrato il programma. La manifestazione si articolerà in due giorni.

Avrà inizio domani dalle 18 in piazza del Popolo, dove si esibirà la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri di Firenze, per proseguire poi domenica 11 giugno, con la cerimonia, dalle 10, nella cattedrale metropolita di Fermo dove è prevista una messa officiata da monsignor Enrico Brancozzi.